Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale Meloni | Eroi!
(Adnkronos) – "Una bimba di 14 mesi rischia di soffocare per una grave crisi respiratoria. Il papà, nel panico, cerca di raggiungere l'ospedale ma resta bloccato nel traffico". E' quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccontando quanto accaduto. "È in questo momento che lo notano Jacopo e Gaia, due agenti del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Una corsa contro il tempo. Una bambina. Due poliziotti. Un miracolo nella notte di Roma. Era tardi, il traffico bloccava ogni via d’uscita e nel buio si sentiva solo il suono disperato di un clacson. Dentro quell’auto, un padre piangeva e chiedeva aiuto: la sua ba - facebook.com Vai su Facebook