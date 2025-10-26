Politicamente Scorretto | Don Salvatore Randazzo Titti Rando Luciana Varì e Marika Varvaglione ospiti di Domenico Nardo

Questa sera, domenica 26 ottobre, alle ore 21, il programma Politicamente Scorretto sarà in diretta sulla pagina Facebook del gruppo (qui il link ) con una puntata speciale dedicata a giustizia, legalità, cultura attiva e impegno civile. Durante la diretta si parlerà anche dell’evento in programma martedì 28 ottobre a Soriano Calabro, intitolato “Giustizia e Legalità. ricordando Filippo Ceravolo”, che si terrà presso la Sala Consiliare comunale alle 10:45. Gli ospiti della serata includono personalità impegnate nella promozione della legalità e della cultura civile: Don Salvatore Randazzo, presidente dell’associazione Don Pino Puglisi ODV; Titti Rando, presidente della Società Dante Alighieri di Tropea; Luciana Varì, consigliere con delega alla cultura del comune di Soriano Calabro; e Marika Varvaglione, vicepresidente della Camera Civile di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

