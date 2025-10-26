Politano celebra la vittoria contro l’Inter | A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto
Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha celebrato sui suoi canali social la vittoria per 3-1 ottenuta al Maradona contro l'Inter di Cristian Chivu. Un successo importante per i partenopei, che hanno confermato la loro forza e determinazione, continuando a difendere lo scudetto conquistato nella passata stagione. Sui suoi profili social, Politano ha scritto un messaggio di grande orgoglio e motivazione: «A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto.
