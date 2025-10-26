Politano celebra la vittoria contro l’Inter | A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto

Inter News 24 Politano, ala ex Inter ed attualmente in forza al Napoli, ha rilasciato alcune parole cariche di gioia sui social dopo la vittoria sui nerazzurri di Chivu. Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha celebrato sui suoi canali social la vittoria per 3-1 ottenuta al Maradona contro l’Inter di Cristian Chivu. Un successo importante per i partenopei, che hanno confermato la loro forza e determinazione, continuando a difendere lo scudetto conquistato nella passata stagione. Sui suoi profili social, Politano ha scritto un messaggio di grande orgoglio e motivazione: «A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto. 🔗 Leggi su Internews24.com

