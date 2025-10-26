Polisportivo Darsena È nato il Bike park Una folla su due ruote per l’inaugurazione

In sottofondo Freddie Mercury canta il ritornello ‘I want to ride my bicycle, I want to ride my bike’, intorno una marea colorata fatta da centinaia di ravennati pedala insieme per il primo giro di pista nel ‘Polisportivo Darsena’, il nuovo bike park realizzato nell’ex ippodromo di via Marani. In testa c’è il sindaco Alessandro Barattoni accompagnato dal figlio, al seguito le maglie gialle di Fiab Ravenna, le divise vintage della Ciclostorica ‘La Divina’, i ciclisti del Pedale Azzurro e i triatleti ravennati, la squadra di pattinaggio cittadina e in tanti accorsi, in sella alla loro bicicletta, per vedere il nuovo impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polisportivo Darsena. È nato il Bike park. Una folla su due ruote per l’inaugurazione

News recenti che potrebbero piacerti

Faenzawebtv. . Sabato pomeriggio è stato inaugurato il Polisportivo Darsena, il bike park realizzato nell’ex ippodromo di Ravenna. Tantissimi i ravennati che sono accorsi per il primo giro di pista: da Fiab, alla ciclostorica la Divina, agli atleti del pedale azzurro - facebook.com Vai su Facebook

Polisportivo Darsena. È nato il Bike park. Una folla su due ruote per l’inaugurazione - Spazio a ciclismo, pump track, pattinaggio a rotelle, calcio e calcetto. ilrestodelcarlino.it scrive

In centinaia al primo giro di pista nel nuovo ‘Polisportivo Darsena’, il bike park nell’ex ippodromo - Sabato pomeriggio è stato inaugurato il Polisportivo Darsena, il bike park realizzato nell’ex ippodromo di Ravenna. Riporta ravennawebtv.it

Riapre il Polisportivo Darsena a Ravenna: sabato 25 ottobre inaugura il bike park - Sabato 25 ottobre sarà un pomeriggio di sport e festa aperto a tutta la città, al Polisportivo Darsena di Ravenna con la riapertura della struttura e ... Lo riporta ravennanotizie.it