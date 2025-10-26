Poesia Ecco i vincitori del premio ’Il Gioiello’

Lanazione.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un premio lungo 41 anni sulla scia della valorizzazione del territorio del Candia. Fervono i preparativi per la cerimonia finale del premio nazionale letterario ’Candia Il Gioiello’, rinnovando il suo successo. Tanti i poeti che hanno aderito, anche da diverse città italiane ed estere. Poesie di elevato spessore hanno caratterizzato anche questa 41ª edizione, che si articola in due sezioni: Poesia a tema libero e Uva e vino in lingua o dialetto. Vediamo i vincitori di questa edizione organizzata dall’associazione Eventi sul Frigido con l’associazione culturale Insieme e il patrocinio di Regione, Provincia, Comune di Massa, famiglia Lorieri e Club culturale Giovello Mario Cagetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

poesia ecco i vincitori del premio 8217il gioiello8217

© Lanazione.it - Poesia Ecco i vincitori del premio ’Il Gioiello’

Scopri altri approfondimenti

poesia vincitori premio 8217ilPremio Nazionale Poesia del Mezzogiorno: i vincitori della seconda edizione - Quattro opere selezionate dalla giuria per la sezione principale. vivitelese.it scrive

poesia vincitori premio 8217ilPoesia dialettale, tutti i vincitori della 47esima edizione de premio “Valente Faustini” - Si è riunita presso la sede della Famiglia Piasinteina la giuria del Premio di poesia dialettale Valente Faustini per valutare le poesie e i racconti ... Scrive piacenzasera.it

poesia vincitori premio 8217ilPremio “Poesia del Mezzogiorno”, quattro autori sul podio - Con la cerimonia di premiazione in programma sabato 25 ottobre alle 18 presso il Comune di Circello si conclude la seconda edizione del Premio Nazionale “Poesia del ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Poesia Vincitori Premio 8217il