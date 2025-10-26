Podismo | attesi i forti atleti keniani Ekidor Loitanyang e Niyomukiza La carica dei 1700 Maratonina ci siamo

AREZZO E' il giorno della Maratonina Città di Arezzo. Oltre 1.700 atleti iscritti provenienti da numerose regioni italiane e da diversi Paesi esteri, a conferma del crescente prestigio della manifestazione nel panorama podistico nazionale e internazionale, si sfideranno questa mattina a partire dalle 9.30 sul percorso di questa edizione. Lo start in prossimità dell'anfiteatro in via Crispi, quindi due giri con arrivo in via Roma. Sul piano agonistico, la gara promette spettacolo fin dai primi metri. In campo maschile sono attesi i forti atleti keniani Ekidor, Loitanyang, Niyomukiza, Zouioula e Njiru, Benamdan pronti a contendersi il successo finale in una competizione che si annuncia ad alto ritmo.

