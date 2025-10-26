Poca intensità e meno fiducia | è la brutta copia dell’Atalanta che conosciamo

L’ Atalanta deve rimandare nuovamente l’appuntamento con la vittoria e impatta in rimonta allo Zini con la Cremonese. Difficile commentare questa prestazione, che definire sottotono sembra un eufemismo. Ed anche i giocatori se ne sono resi conto, viste le parole di Carnesecchi nel dopo partita: se non ci svegliamo non andiamo da nessuna parte. I nostri giocatori sono apparsi svuotati, quasi accontentandosi sin da subito del pari. Il tridente nuovamente schierato da Juric non ha brillato, in particolare Krstovic che non è mai riuscito a mettersi nelle condizioni di fare qualcosa di buono. La Cremonese, squadra tutto sommato modesta, ha disputato una prova fatta di abnegazione e sacrificio, le armi che poteva mettere in campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

