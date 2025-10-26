Platone Aristotele polis | Cambiano una vita con gli antichi

Giuseppe Cambiano ci ha lasciati all’età di 84 anni il 14 ottobre scorso (era nato a Torino nel 1941). Con lui se ne è andato l’ultimo rappresentante di una generazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

platone aristotele polis cambianoMuore lo storico della filosofia antica Giuseppe Cambiano, insegnava alla Normale di Pisa - La Scuola Normale Superiore ricorda con profonda stima e commozione Giuseppe Cambiano, professore emerito di Storia della filosofia antica, scomparso ieri ... Da gonews.it

