Platone Aristotele polis | Cambiano una vita con gli antichi
Giuseppe Cambiano ci ha lasciati all’età di 84 anni il 14 ottobre scorso (era nato a Torino nel 1941). Con lui se ne è andato l’ultimo rappresentante di una generazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
DOMENICA 9 NOVEMBRE ore 15.30 POZZO ETRUSCO, Piazza Danti 18, Perugia. “L’acqua è il bene più prezioso” Pindaro Olimpica I “Cosa rara e preziosa l’acqua” Platone, Eutidemo E ancora Aristotele, Plinio e tantissimi altri autori del mondo antico hanno - facebook.com Vai su Facebook
Qualche giorno fa è mancato il filosofo Giuseppe Cambiano, noto, oltre al resto, per aver scritto "Platone e le tecniche" e, da poco, "Aristotele e la tecnica". Avevamo avuto l'onore di averlo con noi nel 2019 per la 1a edizione di Biennale Tecnologia: https://bien - X Vai su X
Muore lo storico della filosofia antica Giuseppe Cambiano, insegnava alla Normale di Pisa - La Scuola Normale Superiore ricorda con profonda stima e commozione Giuseppe Cambiano, professore emerito di Storia della filosofia antica, scomparso ieri ... Da gonews.it