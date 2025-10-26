Plastic Free in azione alle Mole | oltre due quintali di rifiuti raccolti
ANCONA – Oltre due quintali di rifiuti raccolti. La campagna nazionale di Plastic Free, finalizzata alla pulizia ambientale, ha avuto come tappa il capoluogo dorico in questo week-end. Nata nel 2019, l’associazione è una realtà di volontariato indipendente e senza fini di lucro che organizza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono più di 54 i chili di rifiuti rimossi a Bari dai volontari ambientalisti nei primi 10 mesi dell'anno: il dato è emerso nel corso del Meet Up regionale di Plastic Free, ospitato nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città - facebook.com Vai su Facebook
Il primo pile plastic-free, i gioielli «bizantini» di Pomellato e i Dr. Martens disegnati da Rick Owens. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend - X Vai su X
Plastic Free alla Mole di Ancona, raccolti 225 kg di rifiuti - La campagna nazionale di Plastic Free alla Mole Vanvitelliana di Ancona: raccolti 225 Kg di rifiuti. Si legge su msn.com
Plastic Free in azione nel weekend in 222 località italiane - Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato". Secondo ansa.it
Olbia, Plastic free in azione per ripulire Cala Saccaia - Nuovo appuntamento Plastic free, domani a Olbia, patrocinato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Lo riporta unionesarda.it