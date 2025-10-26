Plastic Free in azione alle Mole | oltre due quintali di rifiuti raccolti

Anconatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Oltre due quintali di rifiuti raccolti. La campagna nazionale di Plastic Free, finalizzata alla pulizia ambientale, ha avuto come tappa il capoluogo dorico in questo week-end. Nata nel 2019, l’associazione è una realtà di volontariato indipendente e senza fini di lucro che organizza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

plastic free azione molePlastic Free alla Mole di Ancona, raccolti 225 kg di rifiuti - La campagna nazionale di Plastic Free alla Mole Vanvitelliana di Ancona: raccolti 225 Kg di rifiuti. Si legge su msn.com

Plastic Free in azione nel weekend in 222 località italiane - Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato". Secondo ansa.it

Olbia, Plastic free in azione per ripulire Cala Saccaia - Nuovo appuntamento Plastic free, domani a Olbia, patrocinato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Plastic Free Azione Mole