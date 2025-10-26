Plastic Free in azione alle Mole | oltre due quintali di rifiuti raccolti

ANCONA – Oltre due quintali di rifiuti raccolti. La campagna nazionale di Plastic Free, finalizzata alla pulizia ambientale, ha avuto come tappa il capoluogo dorico in questo week-end. Nata nel 2019, l’associazione è una realtà di volontariato indipendente e senza fini di lucro che organizza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it