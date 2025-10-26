pizzighettone addio a foto azzini dopo 105 anni con i clienti tanti momenti intimi dai matrimoni ai morti di covid

Pizzighettone (Cremona) – Cala per sempre la saracinesca di Foto Azzini a Pizzighettone. Ieri l’ultimo servizio fotografico, un matrimonio nel Piacentino, poi ancora qualche giorno di lavoro prima della definitiva chiusura. Con i suoi 105 anni di storia, la bottega ha aperto i battenti nel 1920. Foto Azzini rappresenta una delle realtà cui i pizzighettonesi sono più affezionati. Un compagno di viaggio di migliaia di momenti, un occhio sempre presente nella storia del borgo, anche tra le tragedie come le case distrutte dalle bombe o il ponte crollato, nonché nei momenti di gioia. “Fortunatamente ho avuto un lavoro che amo – racconta Emanuela Ferrari, titolare dell’attività, da oltre 40 anni nel negozio, prima insieme a Franco Azzini e poi prendendo il testimone con il marito Marco Belviolandi – Sono sempre venuta con entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

