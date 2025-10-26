' Piussù' il 9 novembre al Teatro al Parco

Dai 3 anni.PIUSSU’ è la storia di un palloncino, uno di quei palloncini che volano via dalle mani dei bambini e che nessuno sa che fine fanno. Qui inizia un viaggio alla ricerca dell’altro nella frenesia quotidiana. L’altro è colui a cui vogliamo bene. Anche se la vita ci allontana e pone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

