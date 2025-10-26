Più o meno lunga e aderente la gonna in maglia si rinnova nell’Autunno-Inverno 2025 2026 Ecco 5 outfit a cui ispirarsi
M orbida, versatile, chic. Un must-have senza tempo che scalda l’outfit invernale a ogni età. La gonna in maglia, con il suo fascino avvolgente, è capace di dare un tocco glamour agli outfit autunnali e invernali. Ecco cinque idee look di tendenza da copiare dai 20 ai 60 anni. 20 anni Con il maglione cropped. Leggi anche › Il fascino avvolgente della gonna in maglia. I look da copiare a 20, 30, 40, 50, 60 anni 30 anni Sui collant in maglia. 40 anni Con la camicia maschile. 50 anni Con il dolcevita coordinato. Leggi anche › Il look del giorno, con la gonna a ruota che fa coppia (vincente) con il maglione 60 anni Con la giacca di pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
C'è un nuovo ritorno di fiamma nel guardaroba. Dopo stagioni fredde dominate dal knit dress, il mai più senza per l'Autunno-Inverno 2025/2026 è una sofisticata gonna in maglia: più o meno lunga e aderente, si rinnova grazie a raffinati coordinati e nuove