Pistoiese un altro pareggio | 2-2 a Castel Maggiore contro il Progresso

Castel Maggiore (Bologna), 26 ottobre 2025 – La Pistoiese è malata di “pareggite” (quattro nelle ultime cinque partite del campionato di serie D). Anche in casa del Progresso penultimo della classe, gli arancioni non vanno più in là del 2-2, che li fa scivolare al terzo posto della graduatoria con 17 punti, a – 2 del Lentigione capolista, prossimo avversario al “Marcello Melani”. E meno male che proprio il Lentigione ha perso 1-0 tra le mura amiche contro la Pro Palazzolo, per cui i toscani hanno diminuito lo svantaggio in classifica. Sul risultato pesano gli errori dei due portieri, Arlanch e Giuliani, ma al di là di questo è stata tutta la squadra a non girare al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

