Pistoia, 26 ottobre 2025 – E’ il giorno del ritorno in campo dopo la tragedia. Lo spettacolo deve andare avanti e a Pistoia si gioca la partita di campionato tra i biancorossi e la JuVi Cremona. Ma il clima è surreale, tutto sembra tranne una giornata di basket. Lo aveva detto il coach dell’ Estra Pistoia Basket, Tommaso Della Rosa, nella conferenza stampa prepartita: “È ovvio che dal punto di vista mentale questa è stata una settimana molto dura, siamo rimasti tutti fortemente colpiti da quello che è accaduto però dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro: ci siamo allenati e abbiamo preparato la partita come la nostra dignità ci ha permesso di fare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, il ritorno in campo dopo la violenza omicida. Clima surreale intorno alla partita