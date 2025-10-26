Pistoia il ritorno in campo dopo la violenza omicida Clima surreale intorno alla partita

Pistoia, 26 ottobre 2025 – E’ il giorno del ritorno in campo dopo la tragedia. Lo spettacolo deve andare avanti e a Pistoia si gioca la partita di campionato tra i biancorossi e la JuVi Cremona. Ma il clima è surreale, tutto sembra tranne una giornata di basket. Lo aveva detto il coach dell’ Estra Pistoia Basket, Tommaso Della Rosa, nella conferenza stampa prepartita: “È ovvio che dal punto di vista mentale questa è stata una settimana molto dura, siamo rimasti tutti fortemente colpiti da quello che è accaduto però dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro: ci siamo allenati e abbiamo preparato la partita come la nostra dignità ci ha permesso di fare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

