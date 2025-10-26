Pistoia il ritorno in campo dopo la violenza omicida Clima surreale intorno alla partita
Pistoia, 26 ottobre 2025 – E’ il giorno del ritorno in campo dopo la tragedia. Lo spettacolo deve andare avanti e a Pistoia si gioca la partita di campionato tra i biancorossi e la JuVi Cremona. Ma il clima è surreale, tutto sembra tranne una giornata di basket. Lo aveva detto il coach dell’ Estra Pistoia Basket, Tommaso Della Rosa, nella conferenza stampa prepartita: “È ovvio che dal punto di vista mentale questa è stata una settimana molto dura, siamo rimasti tutti fortemente colpiti da quello che è accaduto però dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro: ci siamo allenati e abbiamo preparato la partita come la nostra dignità ci ha permesso di fare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 26 ottobre inizia il girone di ritorno della serie A e le nove squadre toscane saranno così impegnate Le sfide inizieranno alle 10 e saranno 5 le formazioni che giocheranno in casa (Match Ball Firenze, Tc Italia, Tc Pistoia, Tc Bisenzio Manteco Prato e
Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre: morto l'autista che trasportava i tifosi del #Pistoia Basket di ritorno da una trasferta a #Rieti. Le parole del presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana
Pistoia, il ritorno in campo dopo la violenza omicida. Clima surreale intorno alla partita - I tifosi biancorossi fanno solo presenza in segno di lutto, anche dai giocatori atteso un gesto simbolico.
Pistoia basket di nuovo in campo domenica: «Avremmo preferito posticipare, la partita sarà dedicata a Raffaele» - La nota del presidente di Pistoia basket Joseph David dopo l'assalto al pullman dei tifosi di dimenica scorsa e la morte di Raffaele Marianella: «Un atto di violenza sconsiderata, mai dimenticare il r ...
Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia dopo il match di basket a Rieti: muore l'autista, caccia ai responsabili - Il sindaco di Pistoia: "Atto criminale ci lascia increduli"