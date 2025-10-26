pistoia capitale del libro tanti tasselli per arrivare qui anche grazie al ruolo dei privati

di Linda Meoni PISTOIA Il primo e più immediato sentimento, felicità mista a orgoglio. Perché il titolo di Capitale italiana del libro 2026 assegnato a Pistoia è senza dubbio il frutto di un lavoro collettivo, di una "mappa del libro" al cui disegno hanno concorso a vario titolo diversi soggetti pistoiesi. Non solo l’iniziativa pubblica, ma anche quella privata hanno fatto grande la città. Basta citarne alcune: Fondazione Caript e i ‘suoi’ Dialoghi di Pistoia, i piccoli editori come Metilene che sfornano una cosa come quaranta pubblicazioni l’anno, i librai indipendenti che macinano festival (due l’anno) ed eventi (un centinaio), com’è il caso de Lo Spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

