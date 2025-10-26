' Pisa per la Palestina' in presidio davanti alla sede di Leonardo | Stop alla fornitura di armi a Israele

26 ott 2025

Leonardo Spa, azienda a controllo pubblico, fornisce sistemi, sensori, avionica, componenti per droni e piattaforme militari che Israele sta usando per compiere il genocidio del popolo palestinese a Gaza”. Lo afferma il coordinamento ‘Pisa per la Palestina’, che nella giornata di venerdì 24. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

