' Pisa per la Palestina' in presidio davanti alla sede di Leonardo | Stop alla fornitura di armi a Israele
“Leonardo Spa, azienda a controllo pubblico, fornisce sistemi, sensori, avionica, componenti per droni e piattaforme militari che Israele sta usando per compiere il genocidio del popolo palestinese a Gaza”. Lo afferma il coordinamento ‘Pisa per la Palestina’, che nella giornata di venerdì 24. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Manifestazione a Pisa davanti alla sede di Leonardo: "Stop alla fornitura di armi a Israele" Il coordinamento "Pisa per la Palestina" ha protestato contro le collaborazioni militari tra Italia e Israele, chiedendo l'applicazione rigorosa della legge 185/90 e la riconv
A #Pisa la protesta per Gaza arriva fino all'aeroporto: i manifestanti occupano lo scalo, entrano in pista e costringono allo stop dei voli. Il coro è uno solo: 'Blocchiamo tutto per la Palestina'
Roma, corteo pro Palestina bloccato dalla polizia: tensioni e idranti alla "Festa del Cinema" - Circa 400 manifestanti si sono radunati a piazza Verdi chiedendo di muoversi in corteo verso l' Auditorium
Presidio pro-Palestina davanti alla sede Rai - Gli slogan e l'invito al "boicottaggio sportivo" in concomitanza con la sfida per la qualificazione ai Mo
Presidio pro Pal davanti al Consiglio regionale Fvg - "Chi non voterà a favore della mozione per sospendere i rapporti istituzionali e di cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Israele ne renderà conto dinanzi alla storia".