Piombino 55enne fermata alla guida con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite | denunciata
Si è messa al volante completamente ubriaca ma sulla strada ha trovato i carabinieri della compagnia di Piombino che, dopo averla fermato e sottoposta all'alcol test, le hanno ritirato la patente, sequestrato l'auto ai fini della confisca e infine denunciata per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
