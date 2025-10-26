Pioli si prepara per la trasferta di San Siro | Dobbiamo pensare a noi stessi l’Inter è forte ma possiamo fare bene

Inter News 24 Pioli non si arrende dopo il pareggio con il Bologna e punta all’Inter: le parole del tecnico della Fiorentina dopo la partita. Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post partita del match contro il Bologna, che si è concluso con un pareggio in extremis grazie al rigore di Moise Kean. Pioli ha elogiato la determinazione della sua squadra, nonostante le difficoltà. «La visuale che avevo mentre la palla stava arrivando a Dodò era che si poteva fare gol. Purtroppo non ci è riuscito. È un peccato perché credo che per lo sforzo potevamo anche meritare il vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pioli si prepara per la trasferta di San Siro: «Dobbiamo pensare a noi stessi, l’Inter è forte ma possiamo fare bene»

