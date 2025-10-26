Pioli | Ripartiamo da questa rimonta Vista voglia di non mollare

Firenze, 26 ottobre 2025 – All'inferno e ritorno. In mezzo c'è tanto da raccontare per quanto riguarda il film di Fiorentina-Bologna, terminata 2-2 quando poteva trasformarsi in una debacle. Sotto due a zero, la squadra viola ha saputo in qualche modo reagire ed è pervenuta al pareggio grazie ai rigori trasformati da Gudmundsson e Kean. Al 96' l'occasione di Dodo che poteva portare anche i tre punti alla Fiorentina. Nella sua analisi Stefano Pioli parte da qui. "Dalla visuale che avevo io mi sembrava che ci fosse lo spazio per fare gol, purtroppo non ci è riuscito. Ho visto voglia di non mollare, di non arrendersi, potevamo anche meritarlo quel gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

