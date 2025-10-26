Maurizio Fondriest e la figlia Carlotta hanno affrontato una tappa durissima della Gravel Burn in Sudafrica, tra pioggia, fango e sorrisi. Dopo 4 ore e 16 minuti, hanno chiuso insieme al 144° e 146° posto. Al campo, accanto a Tom Pidcock e alla sua compagna, hanno asciugato i vestiti e condiviso il calore del fuoco, simbolo dello spirito Gravel: fatica, passione e complicità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pioggia, fango e... sorrisi: Maurizio Fondriest e la figlia affrontano la prima tappa della Gravel Burn