Pilota dell?Aeronautica militare accoltellato su una panchina | È stato l' ex della fidanzata l' ha colpito 10 volte È gravissimo

Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre 2025 a Fiorenzuola d?Arda, in provincia di Piacenza. Il 32enne, residente a Como ma di stanza in una base. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pilota dell?Aeronautica militare accoltellato su una panchina: «È stato l'ex della fidanzata, l'ha colpito 10 volte». È gravissimo

