Pilota dell' Aeronautica accoltellato sulla panchina dall' ex della fidanzata | L' ha colpito al collo

Today.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pilota dell'Aeronautica fuori servizio è stato accoltellato mentre era seduto su una panchina a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). Il suo presunto aggressore, l'ex compagno dell'attuale fidanzata del pilota, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasferita. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

pilota aeronautica accoltellato panchinaPiacenza, pilota dell'Aeronautica accoltellato sulla panchina dall'ex compagno della fidanzata: è grave - La vittima dell'aggressione avvenuta a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne che presta servizio al 51° Stormo a Istrana (Treviso), a colpirlo con dieci coltellate sarebbe stato l'ex compagno ucraino della f ... Segnala corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pilota Aeronautica Accoltellato Panchina