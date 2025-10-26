Pilota dell' Aeronautica accoltellato sulla panchina dall' ex della fidanzata | L' ha colpito al collo

Un pilota dell'Aeronautica fuori servizio è stato accoltellato mentre era seduto su una panchina a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). Il suo presunto aggressore, l'ex compagno dell'attuale fidanzata del pilota, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasferita. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Consegna dei brevetti di pilota militare al 61° Stormo dell'#AeronauticaMilitare Guarda ora la nuova edizione di #VideoNews AM https://youtu.be/t0H0UVep214 #latuasquadrachevola @MinisteroDifesa @SM_Difesa @HAFspokesperson @TheRSAF - X Vai su X

Gli aggiornamenti sul caso dell’ex pilota dell’aeronautica cresciuta a Mira. Dopo l’assoluzione degli otto commilitoni scatta la controffensiva: «Percosse riconosciute, chiediamo un risarcimento» - facebook.com Vai su Facebook

Piacenza, pilota dell'Aeronautica accoltellato sulla panchina dall'ex compagno della fidanzata: è grave - La vittima dell'aggressione avvenuta a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne che presta servizio al 51° Stormo a Istrana (Treviso), a colpirlo con dieci coltellate sarebbe stato l'ex compagno ucraino della f ... Segnala corrieredibologna.corriere.it