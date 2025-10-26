Pilota dell’Aeronautica accoltellato su una panchina a Piacenza | decine di fendenti a collo e addome

La vittima dell'aggressione a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne pilota dell’Aeronautica militare: a colpirlo con diverse coltellate potrebbe essere stato l'ex compagno della fidanzata. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pilota dell'Aeronautica di stanza in Veneto accoltellato con 10 fendenti al collo e all'addome su una panchina: il 32enne è grave. «È stato l'ex della fidanzata» - Un pilota dell'Aeronautica militare è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato oggi, domenica 26 ottobre, a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di ... Scrive msn.com

Piacenza, pilota dell'Aeronautica accoltellato sulla panchina dall'ex compagno della fidanzata: è grave - La vittima dell'aggressione avvenuta a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne che presta servizio al 51° Stormo a Istrana (Treviso), a colpirlo con dieci coltellate sarebbe stato l'ex compagno ucraino della f ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it