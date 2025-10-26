Pilota dell’Aeronautica accoltellato su una panchina a Piacenza | decine di fendenti a collo e addome

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima dell'aggressione a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne pilota dell’Aeronautica militare: a colpirlo con diverse coltellate potrebbe essere stato l'ex compagno della fidanzata. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un pilota dell'Aeronautica militare è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato oggi, domenica 26 ottobre, a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza.

pilota dell8217aeronautica accoltellato panchinaPiacenza, pilota dell'Aeronautica accoltellato sulla panchina dall'ex compagno della fidanzata: è grave - La vittima dell'aggressione avvenuta a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne che presta servizio al 51° Stormo a Istrana (Treviso), a colpirlo con dieci coltellate sarebbe stato l'ex compagno ucraino della f ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

