pignoramenti lampo con la manovra cosa cambia con le fatture elettroniche

Il Governo ha introdotto all’interno della Manovra finanziaria una norma che consentirà all’ Agenzia delle Entrate di intercettare e pignorare immediatamente le somme di denaro pagate da terzi a partite Iva che hanno una cartella esattoriale aperta. Un modo per migliorare l’efficienza dei pignoramenti, che rimangono una delle operazioni meno efficaci del fisco. Oltre a questa norma, l’Esecutivo è intervenuto anche per rendere più difficile utilizzare i crediti d’imposta per compensare i debiti con il fisco o i mancati versamenti dei contributi. Modifiche anche per quanto riguarda l’ Iva che verrà calcolata anche in caso di mancata dichiarazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

