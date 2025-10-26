Pietrastornina Consiglio Comunale straordinario richiesto sull' emergenza terremoto

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri del gruppo consiliare Scegliamo Pietrastornina, Alfonso Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, hanno presentato una formale richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale per affrontare la situazione di emergenza sismica che, negli ultimi giorni, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

