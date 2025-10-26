Pierburg cessione in vista Il Comune sollecita un tavolo urgente al Mimit | Necessario garantire la continuità occupazionale

Livornotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monitoraggio del processo di vendita e continuità industriale e occupazionale. Sono le richieste che il Comune di Livorno, tramite l'assessore al Lavoro Federico Mirabelli, ha presentato al Mimit nell'ambito di una lettera inviata giorni fa in merito alla situazione della Pierburg e dei suoi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pierburg Cessione Vista Comune