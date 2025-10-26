Piera Maggio e Piero Pulizzi nel giorno del compleanno di Denise Pipitone | Arrivano ancora segnalazioni

I genitori di Denise Pipitone parlano della figlia che oggi compirebbe 25 anni e delle segnalazioni quotidiane che arrivano ancora, a 21 anni dalla scomparsa della bimba di Mazara del Vallo: "Noi continuiamo a cercarla viva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

$Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025 Da $SilviaToffanin anche Caner Cindoruk, ovvero Sarp de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 25 e 26 ottobre - X Vai su X

“Aiutateci a trovarla”. Piera Maggio pubblica la nuova foto di Denise #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori Denise Pipitone: chi sono?/ Da 21 anni cercano la figlia - Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori Denise Pipitone: chi sono? ilsussidiario.net scrive

Denise Pipitone, i genitori a Verissimo: «Oggi avrebbe compiuto 25 anni. Non abbiamo mai perso la speranza» - Denise lo conosceva come Giovanni, il secondo nome di Pietro Pulizzi e, sebbene non poteva dirlo subito di essere suo padre i momenti per stare assieme non sono mancati «facevamo tanti picnic». Da ilmattino.it

Piera Maggio ricorda in lacrime la figlia Denise Pipitone: «A volte mi sento soffocare. Avrebbe compiuto 25 anni, la cerchiamo viva» - A ventun’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, sua madre Piera Maggio è tornata a parlare del dolore e della speranza che non l’hanno mai abbandonata. Segnala leggo.it