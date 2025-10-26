Piceno in lutto per Mattia Martoni Con la moto contro un camioncino Stava andando a trovare i nonni
Lo scontro violento, i tentativi di rianimarlo, il senso di umana impotenza e la disperazione quando ci si è resi conto che non c’era più niente da fare. E’ stata drammatica la mattinata che ieri ha unito nel lutto due comuni piceni, Castignano e Rotella dove, in un incidente stradale, ha perso la vita Mattia Martoni. In sella alla sua moto, il ragazzo di soli 17 anni, studente all’Ulpiani di Ascoli, si è scontrato contro un furgone. Un impatto fatale che non ha dato scampo al giovanissimo centauro gettando nella disperazione i familiari e tutti quanti lo conoscevano e apprezzavano. Erano circa le 8 e Mattia si stava dirigendo verso Rotella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
