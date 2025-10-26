Picchiata perché non indossa il velo | l' aggressione choc alle porte di Milano

Aggressione choc a Sesto San Giovanni, dove una donna di 44 anni, originaria del Marocco ma residente in città, è stata barbaramente aggredita nel sottopassaggio ferroviario della fermata Sesto Rondò della metropolitana mentre camminava insieme alla sua bambina. Due persone, suoi conoscenti di origine straniera, l'hanno avvicinata poco prima di mezzogiorno e aggredita perché non indossava il velo. A dare l'allarme sono stati altri passanti, che hanno attirato l'attenzione di un gruppo di militanti della Lega che proprio a Sesto Rondò nella giornata di ieri aveva organizzato un banchetto. Sono stati loro a soccorrerla e ad attendere l'arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Picchiata perché non indossa il velo: l'aggressione choc alle porte di Milano

Altre letture consigliate

Un’altra donna minacciata e picchiata. Il suo presunto aguzzino, secondo la denuncia di lei, è Mario Gregoraci, 75 anni, papà della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ex moglie di Flavio Briatore. Per dodici anni, Rosita Gentile, 57 anni, di professione - facebook.com Vai su Facebook

Picchiata e insultata (davanti alla figlia) perché non indossa il velo: donna finisce in ospedale - Una donna di 44 anni, cittadina marocchina, è stata insultata e picchiata (mentre era in compagnia della figlia) da alcuni connazionali ... milanotoday.it scrive

Picchiata perché non indossa il velo (e volevano allontanarla dall'Italia). Il padre: "Metodo educativo" - Non voleva indossare il velo islamico, e per questo motivo fin da ragazzina ha dovuto sopportare le violenze del padre, disposto anche a picchiarla pur di imporle quel simbolo. Scrive ilgiornale.it

Ora anche Fratelli d’Italia vuole vietare il velo islamico: multe fino a 3mila euro per chi lo indossa - Ora anche Fratelli d’Italia vuole vietare il velo nei luoghi pubblici e sanzionare le donne che lo indossano con multe fino a 3mila euro. Da fanpage.it