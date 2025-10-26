Picchiata e insultata davanti alla figlia perché non indossa il velo | donna finisce in ospedale

Prima gli insulti, poi le botte. Infine la corsa in ospedale. Una donna di 44 anni, cittadina marocchina, è stata insultata e picchiata (mentre era in compagnia della figlia) da alcuni connazionali perché non stava indossando il velo.È successo all’interno del mezzanino della metropolitana di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Picchiata e insultata mentre pulivo il mio stesso sangue” Rosita Gentile ha denunciato il padre della showgirl Elisabetta Gregoraci per maltrattamenti. La 56enne ha raccontato di botte, schiaffi e lividi rimasti sulla pelle per giorni dopo i litigi - facebook.com Vai su Facebook

Greta Thunberg denuncia torture subite in Israele: “Picchiata e insultata, ci hanno detto ‘Vi gasiamo’” - X Vai su X

La denuncia di una fashion designer: «Insultata e picchiata 12 anni dal padre della Gregoraci. Ho anche perso un bambino» - Perché ha atteso così tanto tempo prima di denunciare? Riporta msn.com

Vuole vendicare la figlia picchiata dal fidanzato e viene ucciso dallo zio del ragazzo: 59enne condannato a 15 anni - Rocco Modaffari è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 15 anni di reclusione per l'omicidio di Roberto Guerrisi ... fanpage.it scrive

«Tu sotto terra e io in carcere», una vita di botte e violenze per una donna e le quattro figlie: «Picchiate con la cintura» - Il 58enne è stato condannato a cinque anni per maltrattamenti e dovrà pagare 40 mila euro ... Segnala msn.com