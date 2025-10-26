Piattaforme digitali e salute mentale | adolescenti 8 ore al giorno online algoritmi progettati per la dipendenza non per il benessere | Una cocaina comportamentale

In meno di vent'anni, smartphone e social network hanno ridisegnato le coordinate dello spazio pubblico, trasformando relazioni, comunicazione e accesso all'informazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piattaforme digitali e salute mentale: adolescenti 8 ore al giorno online, algoritmi progettati per la dipendenza non per il benessere: “Una cocaina comportamentale” - Dal 2009, anno dell’esplosione degli smartphone, miliardi di persone vivono immersi in ecosistemi digitali progettati non per il benessere ... Come scrive orizzontescuola.it

Algoritmi e salute mentale, cosa insegna il caso Meta e disturbi alimentari - La Reuters ha diffuso una ricerca interna a Meta in cui emergerebbe come Instagram mostrerebbe maggiormente contenuti sui disturbi alimentari agli adolescenti vulnerabili sul fronte della percezione d ... Scrive agendadigitale.eu

Innovazione digitale nella salute: come sta cambiando il panorama medico - L'innovazione digitale sta rivoluzionando la salute: opportunità e sfide per il futuro. Secondo notizie.it