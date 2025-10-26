Piano Estate il 27 ottobre webinar sulla progettazione integrata

Lunedì 27 ottobre, alle ore 15:00, il gruppo di lavoro INDIRE per il PN Scuola propone un webinar dedicato alla progettazione integrata degli avvisi del Piano Estate. L’incontro prevede un formato a intervista tripla, in cui tre scuole racconteranno come hanno tradotto le opportunità offerte dai programmi nazionali in azioni educative efficaci. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

