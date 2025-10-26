piano e violino romanticismo al ridotto

Prosegue oggi alle 10.30 la stagione di Ferrara Musica al Ridotto, con un giovane e talentuoso duo che accosta violino e pianoforte. L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Bal’danza, l’Accademia pianistica di Imola e il Circolo Unione di Ferrara, vedrà protagonisti sul palco la violinista Emma Bertozzi affiancata dal pianista Domenico Bevilacqua. Il concerto propone un percorso musicale condotto tra profondità emotiva tardo romantica e virtuosismo strumentale. L’apertura è dedicata a uno dei vertici della musica da camera di tutti i tempi, la Sonata n. 3 op. 108 di Johannes Brahms, un capolavoro che trascende la semplice conversazione tra violino e pianoforte per raggiungere vette di lirismo intenso e malinconia, nello stile del Brahms più maturo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

