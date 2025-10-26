Pianese che beffa | Okaka gela il Comunale al 97'

Piancastagnaio, 26 ottobre 2025 – La Pianese viene beffata all'ultimo tuffo da gol di Okaka ed esce sconfitta in modo dal confronto con il Ravenna. Una domenica sfortunata quella dei bianconeri di Birindelli, ancora privi di diversi elementi, che hanno combattuto alla pari contro i quotati romagnoli arrendendosi solo nel finale. La sfida del Comunale era stato equilibrata fin dalle prime battute. Le zebrette costruivano una buona occasione al 20': Bellini innesca Chesti, che prova ad entrare in area e a calciare, ma la difesa ospite si chiude bene. Risponde al 25' il Ravenna: una serie di rimpalli favorisce Ilari che da centro area calcia a colpo sicuro, ma Filippis risponde presente anche stavolta.

