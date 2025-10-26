Pianese c’è il Ravenna sull’Amiata per provare a ritrovare i tre punti

Corrieretoscano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PIANCASTAGNAIO – Nessuna tregua per la Pianese che oggi (26 ottobre) è attesa dalla seconda sfida casalinga consecutiva. A Piancastagnaio arriverà infatti il Ravenna, attuale seconda forza del campionato a pari punti con l’Ascoli. I romagnoli sono reduci da una sconfitta nel match interno contro la capolista Arezzo ma stanno disputando un campionato da protagonisti; le zebrette, dal canto loro, vogliono conquistare un altro buon risultato tra le mura amiche per consolidare ulteriormente la propria posizione di classifica, in quello che sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni. L’arbitro della contesa sarà il signor Francesco Burlando di Genova, assistito da Daniele Antonicelli di Milano e Bruno Galigani di Sondrio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trapani, futuro in bilico per Ongaro: sondaggi da Pianese, Ravenna e Gubbio - L’attaccante canadese classe 1998, reduce da una stagione divisa tra Novara e Trapani, è finito nel mirino di diverse squadre di Serie C. Da tuttomercatoweb.com

Serie C, ko in trasferta Pianese e Livorno. Chiude il turno il Pontedera ad Ascoli - FIRENZE – Due sconfitte nel sabato di serie C per le toscane: ko la Pianese con il Guidonia e, ben più pesante, il Livorno a Pineto. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pianese C8217232 Ravenna Sull8217amiata