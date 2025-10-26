Pianese c’è il Ravenna sull’Amiata per provare a ritrovare i tre punti

PIANCASTAGNAIO – Nessuna tregua per la Pianese che oggi (26 ottobre) è attesa dalla seconda sfida casalinga consecutiva. A Piancastagnaio arriverà infatti il Ravenna, attuale seconda forza del campionato a pari punti con l’Ascoli. I romagnoli sono reduci da una sconfitta nel match interno contro la capolista Arezzo ma stanno disputando un campionato da protagonisti; le zebrette, dal canto loro, vogliono conquistare un altro buon risultato tra le mura amiche per consolidare ulteriormente la propria posizione di classifica, in quello che sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni. L’arbitro della contesa sarà il signor Francesco Burlando di Genova, assistito da Daniele Antonicelli di Milano e Bruno Galigani di Sondrio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it