Pianese beffata in extremis | sull’Amiata vince il Ravenna

Pianese – Ravenna 0-1 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Sussi (19’ st Fabrizi), Bertini M. (26’ st Proietto), Simeoni, Tirelli, Chesti (47’ st Martey); Bellini (47’ st Sodero), Coccia. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati (25’ st Falbo), Tenkorang, Rossetti, Ilari (25’ st Da Pozzo), Rrapaj (37’ st Menegazzo); Spini (25’ st Zagrè), Luciani (37’ st Okaka). A disposizione: Stagni, Borra, Mandorlini, Motti, Lonardi, Calandrini, Bianconi, Sermenghi, Karim. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Pianese beffata ma pronta a ruggire A Trestina serve una grande impresa - Si mangia le mani la Pianese, per i due punti persi nella sfida del Comunale con il Badesse. lanazione.it scrive

Pianese, Birindelli: "Equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione. Gli ingredienti sono gli stessi" - Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Livorno: "La vittoria di Perugia è stata importante al di là della prestazione, perché ... Lo riporta tuttomercatoweb.com