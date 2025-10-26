Piacenza uomo accoltella il compagno dell' ex fidanzata | Poi si dà fuoco e muore

La vittima, colpita da una decina di fendenti, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, uomo accoltella il compagno dell'ex fidanzata | Poi si dà fuoco e muore

Contenuti che potrebbero interessarti

Bolognese, era stato eletto nel collegio di Piacenza e aveva guidato il partito a livello provinciale. Il vice premier Antonio Tajani: «Lo ricordiamo come un uomo per bene, sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni» - facebook.com Vai su Facebook

Uomo accoltellato nel Piacentino, è grave in ospedale - Un uomo di 32 anni è stato accoltellato e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma. Segnala ansa.it

Accoltella il fidanzato della ex poi si suicida incendiando la sua auto - È in fin di vita, colpito da almeno dieci coltellate, un uomo di 32 anni aggredito nel tardo pomeriggio di domenica a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Si legge su msn.com

Pilota dell’Aeronautica accoltellato su una panchina a Piacenza: decine di fendenti a collo e addome - La vittima dell'aggressione a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne pilota dell’Aeronautica militare: a colpirlo con diverse coltellate potrebbe essere stato ... Riporta fanpage.it