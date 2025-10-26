Piacenza accoltella il compagno dell’ex e si dà fuoco | muore carbonizzato nella sua auto

Repubblica.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha colpito con dieci fendenti l’uomo che era seduto su una panchina. La vittima è ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

piacenza accoltella il compagno dell8217ex e si d224 fuoco muore carbonizzato nella sua auto

© Repubblica.it - Piacenza, accoltella il compagno dell’ex e si dà fuoco: muore carbonizzato nella sua auto

