Piacenza accoltella il compagno dell’ex e si dà fuoco | muore carbonizzato nella sua auto

Ha colpito con dieci fendenti l’uomo che era seduto su una panchina. La vittima è ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Piacenza, accoltella il compagno dell’ex e si dà fuoco: muore carbonizzato nella sua auto

