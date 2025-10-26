Phone Sleep Collection è il gadget di IKEA che mira a migliorare la durata del sonno
IKEA ha lanciato un nuovo gadget tecnologico che monitora (e premia) l'uso ridotto del telefono quando è ora di dormire. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
#Ikea lancia Phone Sleep Collection, mini-letti per #smartphone con chip NFC che premiano chi lascia il telefono “a riposo” per sette ore, per sette notti di fila Il progetto, nato negli Emirati Arabi Uniti, unisce design, gamification e consapevolezza digitale, r - facebook.com Vai su Facebook
IKEA Phone Sleep Collection è un letto in miniatura per lo smartphone - IKEA Phone Sleep Collection è un letto in miniatura pensato per garantire "un sonno piacevole" ad uno smartphone. Riporta tuttotech.net
Ikea lancia il mini-letto per smartphone, che ti premia se non usi il telefono prima di dormire - L'idea sfrutta la cosiddetta gamification al servizio del benessere, per ridurre lo scrolling nelle ore notturne: chi resiste alla tentazione ottiene un voucher di 23 euro da spendere in negozio ... Come scrive skuola.net
La trovata di IKEA: quando il marketing incontra il digital detox - Un letto in miniatura per lo smartphone, un chip NFC e una sfida: la Phone Sleep Collection di IKEA trasforma il sonno in un gioco. Secondo punto-informatico.it