Pezzi di filo spinato sui sentieri | Gesto incivile fatto per danneggiare escursionisti e cicloturisti
Allarme nella zona collinare di Bagno di Romagna dove sarebbe stato messo in atto un comportamento incivile e potenzialmente pericoloso, una sorta di ‘trappola' per cicloturisti ed escursionisti. A segnalarlo un frequentatore della zona: “Nella giornata di sabato 25 ottobre, lungo la strada. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Vicenza, ciclista morto per il filo spinato steso sul sentiero per le bici. L'amico: «L’ho visto volare, poi non respirava più» - «Era davanti a me di qualche metro e all’improvviso l’ho visto volare a terra. Scrive corrieredelveneto.corriere.it