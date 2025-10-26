Pestaggio in via Le Maestre | preso a calci e pugni per una ragazza passanti scongiurano il peggio

Non si ferma l'ondata di violenza nei luoghi della movida di Foggia. Evidentemente la recente mobilitazione cittadina contro il pestaggio di Andrea Tigre non è bastata da sola a scoraggiare le cosiddette "baby-gang". L'ultimo episodio in ordine di tempo, di cui siamo venuti a conoscenza grazie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

Al via il bando per assumere maestre delle scuole d’infanzia, asili nido e sostegno al Comune di Napoli I requisiti per candidarsi e come fare domanda: https://fanpa.ge/cbi9m - facebook.com Vai su Facebook

Rapina e pestaggio a Brescia, preso uno dei responsabili: è un 23enne rifugiato. Il questore chiede la revoca dello status - Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status Uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso ... Riporta leggo.it

Pestaggio choc Brescia, preso a confine - E' stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì in un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e ... Si legge su rainews.it