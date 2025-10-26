Pescara-Avellino decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
G ara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli abruzzesi sperano di migliorare la propria classifica, mentre gli irpini sono chiamati al riscatto. Pescara-Avellino si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio ADriatico. PESCARA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il ritorno in cadetteria degli abruzzesi non si è rivelato semplicissimo. Tuttavia la squadra di Vivarini sta provando ad allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Fin quì sono 7 i punti conquistati, frutto di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. L’obiettivo è conquistare una salvezza tranquilla, per cui si spera che il ruolino di marcia possa migliorare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Dal divieto di Castellammare al boato del Partenio, fino all’Adriatico Dopo il divieto di Castellammare, il tifo biancoverde è pronto a ripartire. In un’ora esauriti i 741 biglietti per Pescara–Avellino, ma sabato c'è l'ostacolo Spezia in casa - facebook.com Vai su Facebook
Pescara-Avellino, pronto l'esodo biancoverde: tutte le info sulla prevendita - L'Avellino comunica che, in vista della trasferta di Pescara che verrà disputata martedì 28 ottobre alle ore 20:30 e valevole per la decima giornata del campionato di serie B partirà questo pomeriggio ... Si legge su msn.com
Pescara-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti - La gara verrà disputata martedì 28 ottobre alle ore 20:30 presso lo stadio “Adriatico – Cornacchia” di Pescara ... msn.com scrive
Serie B, Pescara poker all'Empoli, impresa esterna dell'Avellino - Dopo aver battuto il Monza nell'ultima partita casalinga, la formazione di Biancolino espugna Carrara con ... Riporta corrieredellosport.it