Pesca con canna da riva Alex Sottilotta conquista il titolo italiano
Il 44enne Alex Sottilotta, atleta del Lenza Club Ravenna, ha conquistato il sesto titolo di campione italiano di pesca con canna da riva. La competizione si è svolta a Venezia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Centro Pesca Brando – la tua passione, la nostra missione! Dalla canna al mulinello, dall’esca perfetta al consiglio giusto: da noi trovi tutto quello che serve per vivere la pesca al massimo. Passa in negozio o scopri il nostro e-commerce — perché la pr - facebook.com Vai su Facebook
Pesca con canna da riva, Alex Sottilotta conquista il titolo italiano - Il 44enne Alex Sottilotta, atleta del Lenza Club Ravenna, ha conquistato il sesto titolo di campione italiano di pesca con canna da riva. Secondo ravennatoday.it
Alex Sottilotta Campione Europeo di pesca con canna da riva - Alex Sottilotta di Marina di Ravenna atleta della società Amici del Mare (FIPSAS Ravenna), gia 5 volte campione Italiano di pesca con Canna da Riva, ha vinto il titolo di Campione Europeo Individuale, ... Lo riporta ravennawebtv.it
Il ravennate Alex Sottilotta è Campione europeo di Canna da riva - Alex Sottilotta di Marina di Ravenna atleta della società Amici del mare (FIPSAS RAVENNA), già 5 volte campione Italiano di pesca con Canna da Riva, ha vinto il titolo di Campione Europeo Individuale, ... Secondo ravennanotizie.it