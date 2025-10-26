Pesca con canna da riva Alex Sottilotta conquista il titolo italiano

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 44enne Alex Sottilotta, atleta del Lenza Club Ravenna, ha conquistato il sesto titolo di campione italiano di pesca con canna da riva. La competizione si è svolta a Venezia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pesca con canna da riva, Alex Sottilotta conquista il titolo italiano - Il 44enne Alex Sottilotta, atleta del Lenza Club Ravenna, ha conquistato il sesto titolo di campione italiano di pesca con canna da riva. Secondo ravennatoday.it

Alex Sottilotta Campione Europeo di pesca con canna da riva - Alex Sottilotta di Marina di Ravenna atleta della società Amici del Mare (FIPSAS Ravenna), gia 5 volte campione Italiano di pesca con Canna da Riva, ha vinto il titolo di Campione Europeo Individuale, ... Lo riporta ravennawebtv.it

Il ravennate Alex Sottilotta è Campione europeo di Canna da riva - Alex Sottilotta di Marina di Ravenna atleta della società Amici del mare (FIPSAS RAVENNA), già 5 volte campione Italiano di pesca con Canna da Riva, ha vinto il titolo di Campione Europeo Individuale, ... Secondo ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Pesca Canna Riva Alex