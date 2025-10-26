Perugia ricorda il defensor civitatis Ercolano durante l' assedio di Totila

La chiesa perugina ricorda uno dei suoi tre patroni, il martire Ercolano, difensore della città durante l'assedio dei Goti. “Il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani, secondo la celebre affermazione di Tertulliano. Per questo Perugia ricorda con particolare affetto colui che, nei primi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

