Sedute intense di allenamento, e tante sedute dentro lo spogliatoio: Giovanni Tedesco lavora a tempo pieno e a tutto campo in vista della sua prima partita sulla panchina del Perugia che già vale un pezzo di futuro. L’allenatore si ferma a lungo con i giocatori anche dopo la fine della seduta: vuole e deve conoscere il suo gruppo ma deve soprattutto metterlo di fronte alla responsabilità e trasmettere il valore del prossimo incontro. Valore che è cresciuto dopo le partite di ieri pomeriggio: perché il Pontedera, sestultimo in classifica si è imposto in trasferta con la Juventus Under 23 e ha raggiunto quota 11 punti, lasciando oggi il Livorno, a quota 10, dentro i play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Perugia, non c'è più tempo da perdere. Le altre non aspettano: vietato fallire