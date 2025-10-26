Perugia-Livorno lunedì 27 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Posticipo dell’undicesimo turno di Serie C girone B che vede due squadre attualmente in crisi di classifica e risultati: da una parte il Perugia e dall’altra il Livorno di Formisano. I grifoni sono già al terzo allenatore in stagione dopo le dimissioni di Braglia a seguito della sconfitta di Pineto, la settima consecutiva. Squadra affidata ad una bandiera come Tedesco, prima esperienza nella . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Perugia-Livorno (lunedì 27 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

Perugia–Livorno: limitazioni alla vendita di alcol e chiusura strade per motivi di sicurezza - X Vai su X

Sfida delicata quella di lunedì sera contro il Livorno. Tanti gli ex A.C. Perugia Vai su Facebook

Pronostico Perugia vs Livorno – 27 Ottobre 2025 - Allo Stadio Renato Curi va in scena il confronto di Serie C tra Perugia e Livorno, in programma il 27 Ottobre 2025 con calcio d’inizio alle 20:30. Da news-sports.it

Perugia–Livorno: limitazioni alla vendita di alcol e chiusura strade per motivi di sicurezza - 30 allo stadio Renato Curi, il Comune di Perugia ha disposto restrizioni sulla vendita e somministrazione di be ... Lo riporta umbria24.it

Perugia, con il Livorno curva Nord a 5 euro. Prima c’è lo scoglio-Pineto: gara spartiacque - Quella di domenica però è decisiva per evitare nuovi ribaltoni ... Si legge su msn.com