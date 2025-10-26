Perugia-Livorno lunedì 27 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Al Curi pochi gol in vista

Posticipo dell’undicesimo turno di Serie C girone B che vede due squadre attualmente in crisi di classifica e risultati: da una parte il Perugia e dall’altra il Livorno di Formisano. I grifoni sono già al terzo allenatore in stagione dopo le dimissioni di Braglia a seguito della sconfitta di Pineto, la settima consecutiva. Squadra affidata ad una bandiera come Tedesco, prima esperienza nella . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Perugia-Livorno (lunedì 27 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Al “Curi” pochi gol in vista

