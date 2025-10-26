Personale sanitario nuovo esodo in vista | Oltre 2.700 in pensione entro il 2038

IN BERGAMASCA. La Uil Lombardia stima l’uscita del 30% degli attuali occupati: 390 i medici e 863 gli infermieri. Marinoni: i giovani chiedono altro, servono risposte adeguate. Solitro: si fa poco per rilanciare la professione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

personale sanitario nuovo esodoPersonale sanitario, nuovo esodo in vista. «Oltre 2.700 in pensione entro il 2038» - La Uil Lombardia stima l’uscita del 30% degli attuali occupati: 390 i medici e 863 gli infermieri. Lo riporta ecodibergamo.it

