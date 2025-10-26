nella gara dell’Olimpico. Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il calcio d’inizio, fissato alle ore 20:45, della sfida cruciale tra Lazio e Juventus. Per i bianconeri non è una partita come le altre. La squadra di Igor Tudor ha un disperato bisogno di tornare a vincere per scacciare i fantasmi delle recenti, sconfitte rimediate sia in Champions League contro il Real Madrid, sia in campionato contro il Como. Per questa trasferta, Tudor sta meditando su diversi cambi significativi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Perin preferito a Di Gregorio con la Lazio: l'eroe di Madrid verso la panchina. I motivi della scelta inaspettata di Tudor