Perdono l’orientamento col buio in una zona impervia | lieto fine per tre escursionisti

Hanno perso l’orientamento col calare delle tenebre in una zona impervia, finendo fuori sentiero. Paura per tre escursionisti che si sono attardati nel rientro dalla camminata nel comune di Premilcuore, nelle vicinanze della strada Val d'Abeta. I giovani, spaventati, hanno chiamato i soccorsi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

